Valditara | Stop ai cellulari alle superiori I genitori tornino a dire no

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, rompe il silenzio e propone un divieto di cellulari alle scuole superiori. In un’epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita, questa scelta invita i genitori a riprendere le redini educative. "Basta permissivismo, serve maturità ", sottolinea Valditara. Questo dibattito si inserisce nel più ampio contesto della responsabilità digitale, fondamentale per formare cittadini consapevoli. È tempo di riflettere: siamo pronti a

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ministro dell’Istruzione interviene con una interessante e lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero – a cura del collega Ernesto Menicucci – su educazione, social e responsabilità : “Basta permissivismo, serve maturità ”. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara lancia un messaggio chiaro: vietare l’uso dei cellulari anche nelle scuole superiori. La riflessione, che apre una serie di interventi sull’educazione e sul ruolo della famiglia, tocca anche il clima sociale e politico, l’esame di Stato e il rispetto nelle relazioni. Famiglie troppo permissive: “I figli devono imparare a tollerare i no”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Valditara: “Stop ai cellulari alle superiori. I genitori tornino a dire no”

Leggi anche Valditara alla Ue: “Stop agli smartphone in aula per tutelare i giovani” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha lanciato un'importante proposta a livello europeo per limitare l'uso degli smartphone nelle aule scolastiche, al fine di tutelare i giovani.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scuola, Valditara: «Superiori, stop ai cellulari. E i genitori siano meno concessivi, diciamo più no ai figli»; Migranti in Albania, la Cassazione contro il Governo: «Dubbi sull'operazione». E rinvia due cause alla Corte U. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scuola, Valditara: «Superiori, stop ai cellulari. E i genitori siano meno concessivi, diciamo più "no" ai figli»

Come scrive ilmattino.it: Ministro Valditara, l'omicidio di Martina ad Afragola, come capitò per quello di Giulia Cecchettin, ha scosso nuovamente le coscienze «Tutti i femminicidi lasciano una scia ...

Valditara punta al divieto dei cellulari anche alle scuole superiori: “Ci stiamo ragionando. I giovani sviluppano una vera e propria dipendenza”

Si legge su orizzontescuola.it: Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che il governo sta valutando di estendere il divieto dei cellulari anche alle scuole superiori a partire dal prossimo anno s ...

Il ministro Valditara all'Ue: 'Via i cellulari in classe agli under 14'

Come scrive ansa.it: I Paesi dell'Ue riflettono da tempo sull'opportunità di vietare nelle scuole, almeno fino a 14 anni, l'uso dei cellulari.