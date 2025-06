Valditara | Riportiamo il concetto di maturità nell’esame di Stato Non capisco perché era stata abolita la vecchia dizione

Il Ministro Valditara riaccende il dibattito sulla "maturità" nell'esame di Stato, un termine carico di significato e simbolo di crescita. In un periodo in cui si discute molto sul valore dell'istruzione, il richiamo al concetto di maturità potrebbe rappresentare un passo verso una maggiore consapevolezza dei giovani. Riscoprire questo termine non è solo un atto simbolico: è l'opportunità di rinnovare l'importanza del sapere nel nostro sistema educativo.