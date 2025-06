Valditara punta al divieto dei cellulari anche alle scuole superiori | Ci stiamo ragionando I giovani sviluppano una vera e propria dipendenza

Il Ministro Valditara propone un divieto di cellulari anche nelle scuole superiori, in un contesto di crescente preoccupazione per la dipendenza digitale tra i giovani. Questa iniziativa si inserisce in un trend globale che mira a promuovere il benessere mentale e l'attenzione nelle aule. Un punto interessante? La misura potrebbe incentivare interazioni più genuine tra gli studenti, riscoprendo il valore del dialogo diretto. È ora di ripensare il nostro rapporto con la tecnologia!

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che il governo sta valutando di estendere il divieto dei cellulari anche alle scuole superiori a partire dal prossimo anno scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

