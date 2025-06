Valditara mi è parso molto arrabbiato Cosa rischia il prof dopo il messaggio d' odio contro Meloni

Valditara, il professor che ha scatenato un acceso dibattito con il suo messaggio contro Meloni, si trova ora al centro di una tempesta social. In un'epoca di polarizzazione estrema, le sue parole hanno acceso polemiche e ricevuto minacce di morte. La sua difesa, "mi mancano due anni alla pensione", ci fa riflettere: siamo davvero liberi di esprimerci? La libertà di parola è uno dei pilastri della nostra democrazia, ma a quale costo?

