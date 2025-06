Valditara celebra la Festa della Repubblica | Simbolo della nostra identità nazionale

Il Ministro Giuseppe Valditara ha recentemente celebrato la Festa della Repubblica, sottolineando il suo significato profondo per l'identità italiana. In un momento in cui il senso di comunità è più importante che mai, riflettere sulle radici repubblicane ci ricorda quanto sia fondamentale valorizzare la nostra storia. Questa celebrazione non è solo un evento, ma un'opportunità per rinsaldare legami e costruire un futuro condiviso. Italia, unita nella diversità!

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto celebrare la Festa della Repubblica del 2 giugno con un messaggio pubblicato sul social network X, sottolineando l'importanza di questa ricorrenza per l'identità italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

