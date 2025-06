Vai Giorgia bagno di folla per Meloni che sui referendum annuncia | vado a votare ma non ritiro la scheda video

Giorgia Meloni conquista la scena con un bagno di folla, ma le sue parole sui referendum dell'8 e 9 giugno risuonano come un campanello d'allarme: "Vado a votare ma non ritiro la scheda." Questo gesto di disobbedienza civile sposta l'attenzione su un tema caldo: l'importanza del voto consapevole. In un'era in cui l'astensionismo cresce, la leader invita a riflettere sulle proprie scelte, accendendo il dibattito su cosa significa davvero partecipare