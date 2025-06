Vado al seggio ma non ritiro le schede Meloni fa impazzire la sinistra sul referendum

Il referendum accende il dibattito politico, e Giorgia Meloni è in prima linea. Mentre il centrodestra sostiene con fermezza la sua posizione, l'opposizione non risparmia critiche, sottolineando l'importanza della partecipazione democratica. Un tema che va oltre il voto: il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per la salute della democrazia. Riuscirà la destra a mantenere unita la propria base di fronte a queste sfide? La tensione è palpabile!

Il premier conferma la linea del centrodestra, ma l'opposizione non ci sta. Conte: “Vergognoso, viva la partecipazione”. Il dem Boccia rilancia: “Prende in giro gli italiani”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Vado al seggio, ma non ritiro le schede". Meloni fa impazzire la sinistra sul referendum

Leggi anche Giorgia Meloni: «Referendum? Vado al seggio, ma non ritiro le schede». Ecco cosa significa e perché non conterà per il quorum. Ira opposizioni - Giorgia Meloni lancia un messaggio forte e chiaro sul referendum: "Vado al seggio ma non ritiro la scheda".

