Usa sui dazi previsto un incontro con negoziatori europei | Incertezze sull' economia per gli aumenti su acciaio e alluminio

In un contesto globale in cui le tensioni commerciali sono in costante aumento, l'incontro tra i negoziatori europei e statunitensi diventa cruciale. L'acciaio e l'alluminio, pilastri dell'industria, sono al centro di discussioni che potrebbero influenzare l'intera economia. Quali saranno le ripercussioni sui mercati? I protagonisti della politica commerciale si preparano a dare forma a un futuro incerto, proprio mentre la sostenibilità si fa sempre più imperativa. Non perdere dettagli su questo delic

Negoziatori tecnici Ue in viaggio verso Washington. Il Commissario per il Commercio Sefcovic incontrerà la sua controparte statunitense Jamieson Greer a Parigi mercoledì. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, sui dazi previsto un incontro con negoziatori europei: "Incertezze sull'economia per gli aumenti su acciaio e alluminio"

Leggi anche Usa-Cina, c’è l’accordo per il disgelo sui dazi. La Casa Bianca: «Le distanze con Pechino? Minori del previsto» - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo cruciale sulle relazioni commerciali, come annunciato dalla Casa Bianca al termine di intensi colloqui a Ginevra.

Se ne parla anche su altri siti

Dazi, le ultime notizie in diretta | Wsj: «Usa potrebbero imporre sanzioni contro Mosca in settimana». Trump: «Ue chiede un incontro, è positivo»; Guerra commerciale, nuova minaccia di Trump all'Ue: dazi al 50% dal primo giugno; Le borse respirano, Bruxelles resta nell’incertezza; Dazi USA-UE, tregua fino al 9 luglio. Trump frena dopo telefonata con von der Leyen. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ue, incontro Sefcovic-Greer sui dazi mercoledì a Parigi

Lo riporta msn.com: "Dal punto di vista dell'Ue, ci rammarichiamo profondamente dell'annunciato aumento dei dazi sull'acciaio dal 25% al ;;50% da parte degli Usa. (ANSA) ...

L'Europa minaccia gli Usa: controdazi prima di luglio. «Mina sui negoziati» e Merz vola a Washington

ilgazzettino.it scrive: Mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz si prepara per il suo primo incontro ufficiale con Donald Trump giovedì alla Casa Bianca, il presidente americano ...

Dazi, annunciato un incontro tra Usa e Cina

Riporta msn.com: Sono previsti per il 10 l’11 maggio a Ginevra e si tratterà del primo incontro ufficiale tra ... ferma opposizione all’abuso di dazi da parte degli Usa». Alla notizia dei colloqui i mercati ...