Usa molotov su un corteo pro-Israele in Colorado | ci sono feriti

Un gesto violento è esploso in un corteo pacifico a Boulder, Colorado, dove un uomo ha lanciato una molotov, ferendo diversi partecipanti. Questo episodio evidenzia il crescente clima di tensione e polarizzazione attorno al conflitto israelo-palestinese, che sta influenzando anche le comunità lontane dai teatri di guerra. La situazione si fa sempre più critica, invitandoci a riflettere sulla necessità di dialogo e pace. Chiaro che la violenza non è mai la risposta.

Un uomo ha lanciato una molotov contro un corteo pacifico che a Boulder, in Colorado, chiedeva la liberazione degli ostaggi israeliani che sono ancora prigionieri di Hamas. Ci sono dei feriti. L'autore del gesto, il 45enne Mohamad Sabry Soliman, è stato arrestato e portato in ospedale: si tratta, spiegano gli inquirenti, di «uno straniero il cui visto era scaduto ma era rimasto illegalmente negli Stati Uniti». L'uomo, ha detto l'agente speciale dell'Fbi Michalek durante una conferenza stampa, «era armato di un lanciafiamme artigianale e un dispositivo incendiario». Boulder, CO – authorities have arrested a man by the name of Mohamad Soliman in connection with a possible terror attack on a group of Jews.