Usa molotov contro marcia pro Israele

Un attacco violento ha scosso una marcia pro Israele a Boulder, in Colorado, dove un uomo ha lanciato molotov contro i partecipanti, ferendo alcuni di loro. Questo evento si inserisce in un contesto globale di tensioni crescenti e divisioni sempre piĂą marcate sul tema del conflitto israelo-palestinese. Un dato allarmante emerge: la violenza sembra ormai diventata una triste normalitĂ nei dibattiti pubblici. Cosa ci riserva il futuro?

0.18 Attacco durante una marcia pro Israele a Boulder, in Colorado: un uomo ha lanciato molotov contro i partecipanti al corteo organizzato per ricordare gli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza. Alcune persone sono rimaste ferite, riferiscono i media statunitensi. Il sospetto, un uomo adulto, è stato arrestato e trasferito in ospedale con ferite lievi. Le sue generalitĂ non sono state rese note. A confermare l'arresto è stato il capo della polizia locale, Redfearn.L'Fbi ha aperto un'indagine per un "attacco terroristico mirato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

