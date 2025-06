Usa attacco contro un corteo pro-Israele in Colorado Un uomo ha lanciato molotov sui partecipanti Fbi | E’ terrorismo

Un episodio inquietante scuote il dibattito globale sui diritti umani e la tolleranza: un uomo ha attaccato un corteo pro-Israele a Boulder, Colorado, lanciando bottiglie molotov. L'FBI lo ha definito "un attacco terroristico mirato". In un clima di crescente polarizzazione, la violenza contro eventi pacifici mette in luce le fragilità delle democrazie moderne. Questo fatto ci ricorda quanto sia cruciale promuovere il dialogo e la comprensione reciproca.

Roma, 2 giugno 2025 - "Un attacco terroristico mirato", così Fbi ha definito l'aggressione contro una marcia della comunità ebraica a Boulder, Colorado, da parte del 45enne Mohamed Sabry Soliman, fermato e portato all'ospedale con ferite lievi. È accusato di aver lanciato alcune bottiglie molotov contro i partecipanti alla manifestazione ferendone almeno sei, tutti di età compresa tra i 67 e gli 88 anni, di cui almeno uno in gravi condizioni. Il capo di gabinetto della Casa Bianca, Stephen Miller, ha fatto sapere che l'uomo fermato è "uno straniero il cui visto era scaduto ma era rimasto illegalmente negli Stati Uniti" Secondo gli agenti federali è un "atto terroristico mirato" contro la 'Boulder Run for Their Lives', appuntamento settimanale della comunità ebraica promosso dalla Anti-Defamation League. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa, attacco contro un corteo pro-Israele in Colorado. Un uomo ha lanciato molotov sui partecipanti. Fbi: “E’ terrorismo”

