Una notte di terrore in un rifugio per senzatetto in Oregon: 11 persone accoltellate in un atto di violenza che segna nuovamente la vulnerabilità di chi vive ai margini della società. Questo tragico evento non è solo un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente insicurezza e crisi abitativa. È tempo di affrontare le reali cause di questa spirale di violenza e miseria sociale.

(Adnkronos) – Un uomo armato di coltello ha ferito 11 persone che si trovavano in un rifugio per senza fissa dimora in Oregon, negli Stati Uniti, che ogni notte offre riparo a 150 uomini. Lo riportano i media americani spiegando che tutte le 11 persone rimaste ferite sono state ricoverate in ospedale a Salem. Il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, attacco con coltello in rifugio per senzatetto: 11 feriti in Oregon

