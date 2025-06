Usa aggressore Colorado accusato di crimine d’odio

Un attacco urlante di odio ha scosso il Colorado, dove Mohamed Sabry Soliman è accusato di aver aggredito un corteo di solidarietà per gli ostaggi a Gaza. Gli 8 feriti sono solo una macchia in un contesto globale sempre più polarizzato. Questo crimine d'odio non è un episodio isolato, ma un sintomo di tensioni crescenti tra comunità diverse. È tempo di riflettere su come l’intolleranza possa minacciare la coesione sociale.

(Adnkronos) – E' accusato di crimine d'odio il cittadino egiziano Mohamed Sabry Soliman, responsabile dell'attacco con lanciafiamme in Colorado contro persone che partecipavano a un corteo a sostegno degli ostaggi tenuti prigionieri nella Striscia di Gaza. Sono almeno 8 i feriti. Soliman ha dichiarato agli inquirenti di aver pianificato l'attacco da un anno. Secondo il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, aggressore Colorado accusato di crimine d’odio

Leggi anche Colorado, attacco terroristico durante manifestazione pro-Israele. Arrestato, presunto aggressore - Tragedia in Colorado: durante una manifestazione pro Israele, si è verificato un attacco terroristico mirato.

Se ne parla anche su altri siti

Attentatore in Colorado accusato di crimine d'odio

Scrive ansa.it: L'aggressore che ha lanciato molotov contro una marcia a Boulder, Colorado, a sostegno degli ostaggi israeliani a Gaza è stato accusato di crimine d'odio a livello federale: lo scrive il New York Time ...

Corteo pro Israele in Colorado colpito da attacco terroristico: arrestato l’aggressore, diversi feriti

Segnala notizie.it: L’FBI ha avviato un’indagine su un "attacco terroristico mirato" a Boulder, Colorado, avvenuto durante una manifestazione pro Israele.

Usa, strage a Boulder in Colorado: dieci morti in un supermercato

Lo riporta rainews.it: Usa, strage a Boulder in Colorado ... aspettarsi azioni nel giro di 24 ore". L'uomo accusato di aver ucciso 10 persone nel supermercato in Colorado ha 21 anni e si chiama Ahmad Alissa.