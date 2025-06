Us Avellino D’Agostino | Stadio lavori imminenti Ritiro al Nord il mercato? Idee chiare

L’US Avellino è pronta a scrivere un nuovo capitolo! Con i lavori imminenti allo stadio Partenio-Lombardi, il club segna un passo decisivo verso la rinascita. Il presidente D'Agostino ha tracciato una roadmap chiara per la stagione 2024/25, puntando su un ritiro al nord e strategie di mercato ben definite. Questo non è solo un restyling, ma un segnale forte: l'Avellino vuole tornare a far sognare!

AVELLINO – I lavori allo stadio Partenio-Lombardi sono pronti a partire. Lo ha confermato il presidente dell'US Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, intervenuto per fare il punto sull'avanzamento delle operazioni in vista della stagione 202425. "Da quello che leggo dai vostri titoli sembra tutto.

Leggi anche Us Avellino, ?D’Agostino spinge: “Abbiamo la squadra, ma senza stadio non abbiamo casa” - Il presidente dell’US Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, ha evidenziato l’importanza dello stadio Partenio per la squadra, che ha a disposizione una buona rosa, ma senza casa non può crescere.

