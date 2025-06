Urla Palestina libera e lancia molotov contro un corteo pro-Israele in Colorado | 6 feriti l’Fbi indaga per terrorismo

Un episodio di violenza in Colorado riaccende i riflettori su un conflitto che continua a polarizzare le opinioni. "Palestina libera!" è il grido di battaglia di chi lotta per la giustizia, ma l’uso della violenza solleva interrogativi cruciali sul dialogo e la pacificazione. Con sei feriti e un’indagine dell'FBI per terrorismo, questo attacco segna una preoccupante escalation. È tempo di riflettere: quali sono le vie verso una soluzione duratura?

Al grido di “Palestina libera!”, ha lanciato molotov e usato un lanciafiamme contro i partecipanti ad un corteo pro-Israele. È quanto ha fatto nelle scorse ore un uomo di 45 anni, identificato come Mohamed Sabry Soliman, di nazionalità egiziana, che ha attaccato i partecipanti a un corteo a sostegno degli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza. Almeno sei persone, di età compresa tra i 67 e gli 88 anni, sono rimaste ferite e trasportate in ospedale: una di loro verserebbe in condizioni critiche a causa delle ustioni. L’attacco è avvenuto al Pearl Street Mall, una popolare area pedonale vicino all’Università del Colorado, durante la “Boulder Run for Their Lives”, un appuntamento settimanale organizzato dalla comunità ebraica della cittadina universitaria di Boulder e promosso dall’Anti-Defamation League per chiedere la liberazione degli ostaggi sequestrati da Hamas nell’attacco contro Israele del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Urla “Palestina libera” e lancia molotov contro un corteo pro-Israele in Colorado: 6 feriti, l’Fbi indaga per “terrorismo”

