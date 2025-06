Urla Palestina libera e lancia molotov contro la folla al corteo pro-Israele

Un episodio inquietante ha scosso Boulder, in Colorado, dove un manifestante ha lanciato molotov contro una marcia pro-Israele, gridando "Palestina libera". Questo attacco non √® solo un atto di violenza, ma rappresenta la crescente polarizzazione del dibattito su Israele e Palestina, riflettendo tensioni globali sempre pi√Ļ accese. La violenza, purtroppo, sembra diventare un linguaggio sempre pi√Ļ comune in un mondo che cerca giustizia e pace.

Un attacco mirato si è verificato a Boulder, in Colorado, durante la settimanale marcia per sensibilizzare sulla sorte gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas a Gaza. Un uomo ha lanciato ordigni incendiari, probabilmente molotov, contro il corteo al grido di "Palestina libera", ferendo sei.

Leggi anche Eurovision, urla "Palestina libera" durante esibizione Israele, le guardie gli tappano la bocca, gli tirano i capelli e lo schiaffeggiano - VIDEO - Durante l'Eurovision 2025, un evento ha scatenato proteste e tensioni: un spettatore ha urlato "Palestina libera" durante l'esibizione di Israele, venendo subito arrestato dalle guardie che gli hanno tappato la bocca, tirato i capelli e schiaffeggiato.

Maschera urla "Palestina libera" alla Scala (dopo l'ingresso di Meloni): licenziata. Scoppia la polemica

Scrive msn.com: Aveva gridato "Palestina libera" dal palco del teatro alla Scala all'entrata di Giorgia Meloni, prima del concerto del 4 maggio scorso. Oggi la Cub Informazione & ...

Scala di Milano, urla «Palestina libera»: maschera licenziata

Da ilmanifesto.it: Palestina (Politica) La libertà d‚Äôespressione ai tempi del governo Meloni. Una giovane maschera del Teatro alla Scala di Milano è stata licenziata per aver urlato «Palestina libera» prima del concerto ...