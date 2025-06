Uomo di 35 anni accoltellato dall’ex della compagna e da loro figlio | la lite in strada e l’aggressione

Un uomo di 35 anni è stato accoltellato a Corsico, vittima di un attacco che solleva interrogativi inquietanti sulla violenza domestica e i conflitti interpersonali. L'aggressione, avvenuta in strada, sembra premeditata, coinvolgendo l'ex compagna e il loro figlio. Questo episodio mette in luce un trend allarmante: la crescente violenza nelle relazioni familiari, che continua a mietere vittime. È fondamentale affrontare questo tema per prevenire simili tragedie.

L'aggressione è avvenuta poco dopo le 22 di ieri domenica 1 giugno in via Curiel a Corsico (Milano). Cosa sappiamo dell'assalto al 35enne, nuovo compagno della donna (rispettivamente madre ed ex compagna dei due aggressori): l'ipotesi della premeditazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uomo di 35 anni accoltellato dall’ex della compagna e da loro figlio: la lite in strada e l’aggressione

Scrive fanpage.it: L’aggressione è avvenuta poco dopo le 22 di ieri domenica 1 giugno in via Curiel a Corsico (Milano). Cosa sappiamo dell’assalto al 35enne, nuovo compagno della donna (rispettivamente madre ed ex ...

Uomo accoltellato a Corsico (Milano): fermati il figlio e l’ex della sua compagna

Secondo informazione.it: I carabinieri hanno allertato i sanitari che hanno portato il ferito all’Humanitas dove si trova ora in pericolo di vita È ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, un 35enne ...

Accoltellato dall’ex e dal figlio della compagna, 35enne in condizioni disperate: è in fin di vita

fanpage.it scrive: La lite è avvenuta, per motivi da chiarire, in strada a via Curiel, a Corsico. Il 35enne è stato ricoverato all’Humanitas di Rozzano, dove lotta tra la vita e la morte.