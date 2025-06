Uomo accoltellato a Corsico Milano | fermati il figlio e l’ex della sua compagna

Un accoltellamento a Corsico scuote la tranquillità milanese: un 35enne ecuadoriano lotta per la vita dopo un violento litigio con l'ex e il figlio della sua compagna. Questo episodio riporta alla luce le tensioni familiari che, purtroppo, sono sempre più frequenti nella nostra società. Cosa succede quando l'amore si trasforma in conflitto? Scopri come le dinamiche familiari possono sfuggire di mano, portando a drammatiche conseguenze.

È ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, un 35enne originario dell’Ecuador che domenica è stato accoltellato al culmine di una lite dall’ex e dal figlio della sua compagna, una peruviana di 43 anni. Il tutto è avvenuto a Corsico, in via Curiel poco prima delle 22. Fra i quattro, i due assalitori e la coppia, c’è stata una discussione al culmine della quale il 35enne è stato accoltellato con due colpi al torace e si è accasciato. L’ex compagno della donna, un peruviano di 39 anni e il figlio diciannovenne, sono scappati ma sono stati poi fermati dai carabinieri della Compagnia di Corsico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uomo accoltellato a Corsico (Milano): fermati il figlio e l’ex della sua compagna

