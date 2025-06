Uomini e Donne non va più in onda oggi su Canale 5 | perchè? Il motivo

Oggi Uomini e Donne non andrà in onda su Canale 5, ma non temete: è solo un arrivederci! Dopo lo speciale “La scelta di Gianmarco”, il programma si prepara a tornare con nuove emozioni e colpi di scena. Questo cambiamento segna un momento di riflessione per il mondo dei reality, sempre più al centro dell’attenzione mediatica. Rimanete sintonizzati: l’amore e le sorprese sono solo in pausa!

Perché Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi, oggi lunedì 2 giugno 2025 non va in onda su Canale 5? Il programma più seguito del pomeriggio di Canale 5 ha salutato il pubblico con lo speciale “La scelta di Gianmarco” trasmesso in prime time. Uomini e Donne non lo fanno più su Canale 5: perchè? Ecco il Motivo. Uomini e Donne di Maria De Filippi è assente nel palinsesto televisivo di lunedì 2 giugno 2025. Come mai? Il motivo è molto semplice, visto che il dating show campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5 ha saluto i telespettatori con l’ultima puntata del pomeridiano trasmessa mercoledì 28 maggio seguita poi dal gran finale con “La scelta di Gianmarco” approdata in prima serata venerdì 30 maggio 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne non va più in onda oggi su Canale 5: perchè? Il motivo

