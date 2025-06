Università | la sessione estiva è davvero un dramma?

Giugno porta con sé l'irresistibile richiamo dell'estate, ma per gli studenti universitari è tempo di affrontare una sfida: la sessione estiva. Tra esami e scadenze, il desiderio di mare si scontra con la pressione dei libri. Questo contrasto è emblematico di una generazione che cerca equilibrio tra studio e vita sociale. Ma c'è un'incredibile opportunità in questo drama: imparare a gestire il tempo, una skill preziosa per il futuro!