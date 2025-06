Università italiane in crisi 53 atenei su 66 in classifica perdono posizioni Gli esperti lanciano l’allarme | Ricerca indebolita e scarso sostegno finanziario del governo

La crisi delle università italiane si fa sentire: 53 atenei su 66 perdono posizioni nella classifica Global 2000 del CWUR. Un campanello d'allarme che mette in luce una ricerca sempre più fragile e un sostegno finanziario governativo insufficiente. In un’epoca in cui l'istruzione è cruciale per il futuro del paese, è fondamentale agire ora per riportare le nostre università ai vertici mondiali. La nostra cultura e innovazione ne hanno bisogno!

La classifica Global 2000 del Center for World University Rankings (CWUR) per il 2025 conferma le difficoltà del sistema universitario dell'Italia nel panorama accademico mondiale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

