Università in lacrime per la morte di Enrico Capuani | era funzionario informatico dell' ateneo

L’Università di Palermo piange la scomparsa di Enrico Capuani, un professionista esemplare che ha dedicato la sua vita all’ateneo. Descritto come "preparato, affabile e sempre disponibile", il suo contributo alla comunità universitaria è inestimabile. Questo triste evento mette in luce l'importanza del supporto umano nelle istituzioni, soprattutto in un momento in cui il mondo accademico affronta sfide sempre più complesse. La memoria di Enrico vivrà nei cuori di chi lo ha conosciuto