Università | Harvard è sempre la migliore al mondo Gli atenei italiani perdono posizioni

Harvard si riconferma la migliore università al mondo, mentre gli atenei italiani faticano a mantenere il passo. Con 66 istituzioni presenti nella classifica Cwur 2025, l'80% di esse perde terreno. Questo trend mette in luce una sfida cruciale per l'istruzione italiana: come rimanere competitivi in un panorama accademico globale sempre più agguerrito? Un tema che merita di essere approfondito, soprattutto in un'epoca in cui la formazione è chiave per il futuro.

Con sessantasei università italiane presenti nella classifica Cwur 2025 (il Center for World University Rankings), l’Italia è ben rappresentata tra le migliori università al mondo. Tuttavia il nostro paese fatica a competere con i rivali mondiali: l’80% degli atenei italiani scende nella classifica. A livello mondiale, per il quattordicesimo anno consecutivo, Harvard è la migliore università. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Università: Harvard è sempre la migliore al mondo. Gli atenei italiani perdono posizioni

