Università e dieta vegetale | al via lo studio Vithas sulla salute

Scopri il futuro della salute con il progetto Vithas! Collaborando con le università di Urbino e Camerino, questa ricerca innovativa esplorerà come una dieta vegetale possa influenzare positivamente il benessere. In un’epoca in cui il veganismo e il vegetarianismo stanno guadagnando sempre più consensi, i risultati potrebbero rivelarsi sorprendenti. Preparati a conoscere il potere delle piante in un programma di 14 settimane dedicato al miglioramento della salute degli studenti e del personale!

Il progetto Vithas, promosso dalle università di Urbino e Camerino con Erdis, studierà l’impatto della dieta vegetale sulla salute. Il piano di ricerca, parte del programma Vitality finanziato dal MUR nell’ambito del PNRR, coinvolgerà studenti e personale in un percorso di 14 settimane per valutare indicatori fisici, cognitivi e comportamentali legati all’alimentazione. Dieta vegetale: progetto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

