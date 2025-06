Università di Pavia tra i dieci migliori atenei italiani e al secondo posto in Lombardia

L’Università di Pavia si distingue, ancora una volta, tra le eccellenze italiane, piazzandosi al secondo posto in Lombardia e tra i primi dieci atenei nazionali. Un risultato che non solo celebra l’impegno accademico ma riflette anche la crescente importanza della formazione di qualità in un mondo sempre più competitivo. Scoprire come questa università sta innovando potrà ispirare nuovi percorsi formativi e professionali!

Pavia, 2 giugno 2025 – L’Università di Pavia si conferma tra i primi 10 atenei italiani consolidando la sua collocazione globale rispetto agli anni passati e migliorando il suo punteggio complessivo. È stata pubblicata la graduatoria Global 2000 del Center for World University Rankings (CWUR) 2025. La classifica vuole selezionare le 2000 migliori università del mond o a partire da una valutazione di 21.462 atenei a livello globale. Quest'anno le istituzioni prese in considerazione sono aumentate di circa 500 rispetto alla valutazione del 2024. L’Università di Pavia si piazza al 327° posto nel mondo e tra le prime 10 in Italia, grazie soprattutto all'alta qualità del suo corpo docente e all'elevato livello della sua ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Università di Pavia, tra i dieci migliori atenei italiani e al secondo posto in Lombardia

