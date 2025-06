Università | 67 italiane nella classifica delle migliori al mondo

La Sapienza di Roma si conferma la migliore università italiana nella classifica mondiale, ma attenzione: l'80% degli atenei nostrani perde posizioni! Questo scenario mette in luce una sfida cruciale per il nostro sistema educativo. In un contesto globale dove l'eccellenza accademica è sempre più competitiva, come possiamo rilanciare il talento italiano? Scopriamo insieme quali strategie adottare per invertire la rotta e valorizzare le nostre potenzialità.

Al top degli atenei del Belpaese c'è La Sapienza di Roma, ma l'80% perde posizioni nella lista del Cwur. L'americana Harvard svetta in prima posizione per il quattordicesimo anno di fila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Università: 67 italiane nella classifica delle migliori al mondo

