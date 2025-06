Università | 66 italiane nella classifica delle migliori al mondo

Un vero e proprio campanello d’allarme per le università italiane: ben 66 istituzioni si trovano nella classifica mondiale, ma l’80% perde posizioni. La Sapienza di Roma guida il gruppo, mentre Harvard continua a dominare. Questo riflette un trend globale che mette in discussione la competitività italiana nel panorama accademico internazionale. Come possiamo risollevare le nostre eccellenze? Scopriamolo insieme!

Al top degli atenei del Belpaese c'è La Sapienza di Roma, ma l'80% perde posizioni nella lista del Cwur. L'americana Harvard svetta in prima posizione per il quattordicesimo anno di fila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Università: 66 italiane nella classifica delle migliori al mondo

