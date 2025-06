Uniti per vincere un successo di sport e solidarietà

Uniti per vincere: uno slogan che va oltre lo sport, raccontando di comunità che si stringono in un abbraccio di solidarietà. Venerdì, allo stadio Decimo Preziosa di Copparo, è andata in scena la terza edizione di una manifestazione che celebra il potere unificante dello sport. In un'epoca in cui la divisione sembra prevalere, eventi come questo ci ricordano che l’unione fa davvero la forza. Unisciti al cambiamento!

Il solido binomio tra sport e solidarietà si è nuovamente concretizzato nella giornata di venerdì allo stadio Decimo Preziosa di Copparo che ha ospitato la terza edizione della manifestazione ‘ Uniti per vincere ’. L’evento, curato dall’Asd Copparo 2015 con la collaborazione di Pro Loco, Avis, Associazione Amici Pompieri Copparo Odv, Unpli, comando provinciale dei vigili del fuoco, comando compagnia dei carabinieri di Copparo con il patrocinio del Comune, e finalizzato a raccogliere fondi per il distaccamento dei vigili del fuoco volontari ha riscosso un positivo consenso. I triangolari tra squadre esordienti e giovanissimi, l’intrattenimento musicale di Alex Mari, le performance teatrali della compagnia Insieme x Caso hanno animato da pomeriggio a sera inoltrata l’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uniti per vincere, un successo di sport e solidarietà

Leggi anche Pedro Pascal parla del caos politico negli Stati Uniti: “Reagisci. Non lasciarli vincere” - Durante la conferenza stampa di Cannes per “Eddington”, Pedro Pascal ha lanciato un forte messaggio contro il caos politico negli Stati Uniti, invitando a non lasciar vincere la paura.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Uniti per vincere, un successo di sport e solidarietà; Copparo, il binomio sport e solidarietà si è rinnovato con Uniti per vincere; Anche la stampa è unanime: grazie ragazzi, ma l’argento sa di beffa; Inter-Psg, Calhanoglu: Abbiamo seconda occasione per vincere la Champions.... 🔗Ne parlano su altre fonti

Uniti per vincere, un successo di sport e solidarietà

Scrive msn.com: Il solido binomio tra sport e solidarietà si è nuovamente concretizzato nella giornata di venerdì allo stadio Decimo Preziosa ...

Napoli, incontro De Laurentiis-tifosi: "Uniti per vincere"

Si legge su sport.sky.it: "Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!". E' il tweet postato dal presidente da Aurelio De Laurentiis, che sorride circondato da una quindicina di tifosi azzurri, poco prima ...

«Uniti si può»: la gioia social dei rossoblù dopo la vittoria contro il Monza

Da unionesarda.it: Una vittoria importantissima per tutti noi!», scrive su Instagram Gabriele Zappa, all’indomani del successo in Brianza. Un entusiasmo espresso ai follower anche da altri suoi compagni di squadra.