Unisa conto alla rovescia per il nuovo Rettore | si presentano le candidature

Il futuro dell’Università di Salerno è in gioco: il termine per presentare le candidature alla carica di Rettore scade domani. In un momento in cui l'istruzione superiore sta affrontando sfide senza precedenti, chi guiderà l'ateneo verso nuove vette? I corridoi sono in fermento, e ogni nome potrebbe rappresentare una nuova visione. Non perdere l'occasione di scoprire chi avrà il compito di plasmare il futuro dei nostri giovani talenti!

Scadono domani i termini per la presentazione delle candidature alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Salerno per il prossimo sessenio. E’ scattato, dunque, all’interno dei corridoi dell’ateneo salernitano il conto alla rovescia per conoscere i nomi di chi punta alla successione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Unisa, conto alla rovescia per il nuovo Rettore: si presentano le candidature

Se ne parla anche su altri siti

UNISA. CONTO ALLA ROVESCIA PER LA CANDIDATURE ALLA CARICA DI RETTORE; SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE SPEGNE 10 CANDELINE DA SINDACO; ELEZIONI UNISA. PIETRO CAMPIGLIA: “REGOLE E TRASPARENZA, BASTA UN UOMO SOLO AL COMANDO”; SAN CIPRIANO PICENTINO. IL POMERIGGIO SPECIALE IN COMPAGNIA DI MAX GAZZE’. 🔗Approfondimenti da altre fonti