Unipol Fortitudo Bologna sconfigge San Marino | risalita in classifica con Samuele Bruno

L'Unipol Fortitudo Bologna conquista una vittoria d'oro contro San Marino, una delle favorite per lo scudetto del baseball. Con Samuele Bruno in grande forma, la squadra bolognese risale al quinto posto, dimostrando che il talento e la determinazione possono sovvertire le aspettative. Questa doppietta non è solo un successo, ma un chiaro segnale di ripresa: la Fortitudo è pronta a lottare per il vertice! Un trend di crescita che promette emozioni.

La doppietta più bella e più dolce perché ottenuto contro San Marino, che sarebbe poi una delle grandi favorite per la conquista dello scudetto del baseball. Prosegue così la risalita dell’ Unipol che, a questo punto, è al quinto posto. La Fortitudo di Fabio Betto, dopo aver piegato i Titani al Gianni Falchi, 4-3, si ripetono a Serravalle, chiudendo 6-4 con la vittoria di Pippo Crepaldi e la salvezza di Alex Bassani. E’ una Unipol che, grazie anche al lavoro del direttore sportivo Lele Frignani, sta cambiando volto. Dopo il ritorno di Ernesto Liberatore nel ruolo di catcher – e questo ha regalato maggiore tranquillità ai lanciatori – ecco un altro acquisto, per il presente e pure in prospettiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Unipol Fortitudo Bologna sconfigge San Marino: risalita in classifica con Samuele Bruno

Leggi anche Unipol Fortitudo: Nuovo Corso e Vittoria Dopo Sette Sconfitte - L'Unipol Fortitudo avvia un nuovo corso, interrompendo una striscia di sette sconfitte con una vittoria decisiva.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Unipol Fortitudo Bologna sconfigge San Marino: risalita in classifica con Samuele Bruno

Lo riporta sport.quotidiano.net: Unipol Fortitudo Bologna batte San Marino e sale al quinto posto. Samuele Bruno si unisce alla squadra, rafforzando il roster.

Fortitudo Bologna sconfitta da Cantù: stagione finisce ai quarti di finale

Da msn.com: La Fortitudo Bologna cade a Desio contro Cantù nella decisiva gara 5 dei playoff, chiudendo amaramente la stagione.

L'Unipol vince nella notte magica di Lercker

Riporta ilrestodelcarlino.it: .Bologna, 22 giugno 2012 - La Fortitudo Unipol riscatta la doppia sconfitta di andata, con Grosseto, vincendo al Gianni Falchi il primo confronto per 2-0. Serata particolare di festa per l'Unipol ...