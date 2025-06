Un’estate da supereroi missione relax e avventura | Aics Forlì lancia i centri estivi 2025

Un'estate da supereroi sta per prendere il volo! AICS Forlì presenta i centri estivi 2025, un'opportunità imperdibile per bambini e famiglie in cerca di avventure indimenticabili. Dal 9 giugno, i piccoli esploratori vivranno giornate piene di divertimento e scoperta nella scuola primaria Matteotti. Una tradizione che unisce gioco e socializzazione, alimentando il loro spirito d’avventura. È il momento perfetto per far brillare i superpoteri dei tuoi bambini!

Anche quest'anno Aics Forlì è pronta a far vivere ai bambini e alle famiglie un'estate ricca di emozioni, scoperte e nuove amicizie. I centri estivi Aics 2025 prenderanno il via dal 9 giugno nella scuola primaria Matteotti e dal 16 giugno allascuola primaria De Amicis, confermando una tradizione.

