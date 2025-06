Undicenne trovato morto in casa | cause in corso di accertamento

Un dramma che colpisce nel profondo: la tragica scoperta del corpo di un undicenne, R. L., ha scosso la comunità e riaperto il dibattito sulla salute mentale giovanile. In un'epoca in cui i ragazzi affrontano pressioni sempre più elevate, la sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di supportare i giovani nella loro crescita emotiva. L'autopsia potrebbe rivelare dettagli inquietanti, ma è fondamentale non perdere di vista il messaggio più ampio: ascoltare e comprend

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà l’autopsia sulla salma che è stata posta sotto sequestro ad accertare le cause della morte di R. L., un ragazzino di 11 anni. Il suo corpo privo di vita è stato ritrovato dai genitori all’interno della doccia. Ad eseguire una serie di rilievi per cercare di comprendere i motivi del decesso ci sono sul posto anche questa mattina nell’abitazione situata a Montecorvino Pugliano i carabinieri della Compagnia di Battipaglia ed il comandante Samuele Bileti. Il sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola che ha partecipato questa mattina alle celebrazioni a Salerno per la festa della Repubblica non ha voluto al momento rilasciare dichiarazioni in attesa che si faccia chiarezza su quella che in ogni caso sembra essere una vera e propria tragedia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Undicenne trovato morto in casa: cause in corso di accertamento

