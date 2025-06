Unahotels | futuro incerto per Michele Vitali Luca Severini possibile rinforzo

La Unahotels si trova a un crocevia cruciale: il futuro di Michele Vitali è in bilico e potrebbe stravolgere la composizione della squadra. Mentre il nuovo direttore generale Marco Sambugaro cerca di definire il roster, l'incertezza si intreccia con le ambizioni del club di affrontare una stagione sempre più competitiva. Una scelta strategica che potrebbe determinare il destino della squadra e accendere il sogno di una rinascita sportiva. Riuscirà Sambugaro a trovare il giusto equilibrio?

Sono giorni decisivi per il futuro di Michele Vitali con la canotta biancorossa e, di conseguenza, per la costruzione del prossimo roster della Unahotels. È questo il primo bivio di fronte a cui si trova il neo dg biancorosso Marco Sambugaro che sta parlando con l'entourage del giocatore per arrivare a una fumata bianca, ma che allo stesso tempo non intende fare follie che poi condizionerebbero il resto del budget. Il capitano è un giocatore molto gradito a Priftis che vorrebbe averlo come punto di riferimento (anche) nello spogliatoio, ma sempre con la consapevolezza di come le parti abbiano l'esigenza di trovarsi a metà strada.