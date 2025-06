Una vignetta sconcia volgare e sessista Si dimetta Bufera social su Mario Agnelli

Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, finisce nel mirino per una vignetta volgare e sessista condivisa su Whatsapp. La reazione delle opposizioni è stata immediata, con richieste di dimissioni che evidenziano un’urgente necessità di responsabilità nei ruoli pubblici. In un'epoca in cui la sensibilità verso il rispetto e l’uguaglianza cresce, le parole e le azioni di chi ci guida devono essere all'altezza delle aspettative. La comunità merita di meglio!

Una vignetta pubblicata sul suo stato di Whatsapp da Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, ha sollevato un polverone di polemiche da parte delle opposizioni. E al primo cittadino sono arrivate critiche pesanti, fino all'invito alle dimissioni. Rinascimento Castiglionese: "Basta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Una vignetta sconcia, volgare e sessista. Si dimetta". Bufera social su Mario Agnelli

