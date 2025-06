Una settimana pazzesca in Italia l’anticiclone piomba sulla penisola

L'anticiclone si prepara a dominare l'estate italiana, portando finalmente il caldo tanto atteso dopo un maggio altalenante. Un cambiamento che segna l’inizio di settimane di sole e temperature in aumento, perfette per le vacanze e le attività all'aria aperta. Siete pronti a godervi le serate d'estate? Non dimenticate di proteggervi e restare idratati! La bella stagione è finalmente arrivata, e noi non possiamo farci trovare impreparati!

Nuovi cambiamenti metereologici in Italia. La situazione rischia nuovamente di esplodere e nelle prossime ore sono annunciati cambiamenti. Il mese di Giugno è appena cominciato e a livello nazionale c'è la sensazione che finalmente si è sbloccata l'estate ed è arrivato il grande caldo. Maggio è stato a fasi alterne ma nella maggior parte del.

Leggi anche Kooij: “È stata una settimana pazzesca. Ho lasciato tutto quel che avevo nella volata” - Una settimana straordinaria per il ciclismo! Olav Kooij, sprintando sul traguardo del Circo Massimo, ha conquistato la ventunesima tappa del Giro d'Italia 2025.

