Una scuola che osa | l’Infanzia dell’IC Sant’Elia Fiumerapido in gita al Museo di Pietrarsa con mamme e bambini

Museo di Pietrarsa. In un'epoca in cui le esperienze educative si stanno evolvendo rapidamente, questa iniziativa rappresenta un esempio brillante di come la scuola possa stimolare curiosità e apprendimento attivo. I piccoli esploratori, immersi nella storia dei treni, non solo ampliano i loro orizzonti, ma anche rafforzano i legami familiari. Un passo audace verso una didattica che valorizza il gioco e la scoperta!

In un panorama scolastico spesso timoroso di innovare, l'Istituto Comprensivo di Sant'Elia Fiumerapido sorprende e si distingue con un'esperienza fuori dagli schemi: una vera e propria gita fuori regione per i bambini della Scuola dell'Infanzia, dai 3 ai 5 anni, accompagnati dalle loro mamme, al.

