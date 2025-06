Una Repubblica fondata sulla pace ma pronta a difendersi Il ruolo delle forze armate secondo Serino

In un’Italia che celebra la sua Repubblica, il messaggio è chiaro: la pace è un diritto fondamentale, ma la sicurezza è altrettanto cruciale. Con la parata dei Fori Imperiali, il Presidente della Repubblica e le Forze Armate non solo onorano il passato, ma rassicurano sul futuro. In un contesto globale incerto, il valore della difesa nazionale diventa un tema sempre più attuale, invitando a riflettere sul legame tra serenità e sicurezza.

Ancora una volta, gli italiani festeggiano la Repubblica stringendosi intorno al suo più alto rappresentante, il Presidente della Repubblica, ed alle Forza Armate. La tradizionale parata in via dei Fori Imperiali, pure allargandosi negli ultimi anni a comprendere altre istituzioni che parimenti operano per il bene, la prosperità e la sicurezza dell’Italia intera, non ha perso il suo carattere militare. In questo mondo contemporaneo, dove i rapporti di forza sono tornati a prevalere sul diritto, giova andare a rileggere nel loro insieme gli articoli 11 e 52 della Costituzione, per compredere il legame tra la Repubblica e le sue Forze Armate ed il ruolo che ad esse compete nel nostro ordinamento. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Una Repubblica fondata sulla pace, ma pronta a difendersi. Il ruolo delle forze armate secondo Serino

