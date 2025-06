Una pinacoteca comunale a Torrevecchia Teatina | la proposta di Massimo Pasqualone

una pinacoteca comunale a Torrevecchia Teatina. Massimo Pasqualone, capogruppo di Alternativa Popolare, continua a puntare sulla cultura come motore di sviluppo per la comunità. In un’epoca in cui l'arte è sempre più al centro del dibattito pubblico, questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio artistico locale e a promuovere il turismo. Immaginate un luogo dove le opere raccontano storie e ispirano nuove generazioni!

Massimo Pasqualone, capogruppo di Alternativa Popolare per Torrevecchia, prosegue con le sue iniziative volte alla valorizzazione culturale del territorio. Dopo aver lanciato la proposta per l'istituzione del parco letterario dedicato ai Valignani, presenta ora un nuovo progetto: la creazione di.

