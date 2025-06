Una piccola luce per la notte più buia cittadini in preghiera per le morti in Palestina

A Salerno, una piccola luce si accende nella notte più buia: cittadini in preghiera si uniscono per onorare le vittime del conflitto in Palestina, ricordando con dolore i più fragili. Questo gesto semplice, ma potente, risuona nel cuore di una società che chiede pace e giustizia. In un'epoca segnata da tensioni e divisioni, ogni luce accesa è un invito a riflettere e a sperare per un futuro migliore.

Un momento di raccoglimento, a Salerno, per ricordare le vittime in Palestina, a Gaza. Un incontro per dire no alla guerra, per ricordare i tanti morti, specie i più piccoli. Ieri sera, un gruppo di persone si è riunito a Parco del Mercatello. "Si accende una luce da Salerno nella notte più buia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Una piccola luce per la notte più buia", cittadini in preghiera per le morti in Palestina

