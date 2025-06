Una pennellata di caos contemporaneo per Julie Mehretu

Julie Mehretu, artista che sfida le convenzioni, porta il caos contemporaneo sulle tele con una maestria senza pari. Le sue opere raccontano storie di conflitto e rinascita, riflettendo un mondo in continua evoluzione. In un'epoca in cui l'arte diventa voce di cambiamento, la sua visione ci invita a riflettere: cosa significa davvero creare in un contesto così tumultuoso? Scopri come la sua pennellata può trasformare il nostro modo di vedere la realtà.

La prima volta che ho incontrato Julie Mehretu ero convinto di trovarmi di fronte a una personalità anarchica e ribelle, per via di un ritratto sul Guardian che la descriveva come. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Una pennellata di caos contemporaneo per Julie Mehretu

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Una pennellata di caos contemporaneo per Julie Mehretu

Riporta ilfoglio.it: La svolta trumpiana nell’America che l’ha accolta da bambina. Gli “istinti primordiali” di oggi e i modelli luminosi per le donne. Chiacchierata con l’artista ...