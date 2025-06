Una mostra per celebrare i 50 anni del Monumento alla Resistenza

Quest’anno, il monumento alla Resistenza di San Donato festeggia 50 anni di storia e significato. In occasione della Festa della Repubblica, una mostra renderà omaggio a chi ha combattuto per la libertà, svelando curiosità e aneddoti legati alla sua creazione. Un’opportunità imperdibile per riflettere sul valore della resistenza nel contesto attuale, dove il senso civico è più che mai rilevante. Scopri la tua storia, vivi il presente!

Omaggio a tutti coloro che lottarono per la libertà, simbolicamente posizionato davanti al Municipio, il monumento alla Resistenza compie 50 anni. Il Comune di San Donato promuove una mostra per raccontarne genesi e significato. L’esposizione sarà inaugurata per la Festa della Repubblica, in programma oggi alle 16 di fronte al Municipio. Un excursus composto da una ventina di fotografie, visitabile nell’atrio del palazzo, attraverserà la storia dell’opera, dall’ideazione da parte dell’artista Walter Madoi fino all’inaugurazione del 18 maggio 1975. La statua fu voluta dal sindaco dell’epoca, Carlo Squeri (padre dell’attuale primo cittadino Francesco). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una mostra per celebrare i 50 anni del Monumento alla Resistenza

