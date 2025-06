Una luce per la vita la fiaccolata che illumina chi lotta a testa alta

Una luce per la vita: un evento che va oltre la semplice fiaccolata. In questi tempi di difficoltà, il dottor Carlo Iannace guida una comunità unita dalla speranza e dalla solidarietà verso chi combatte ogni giorno contro il cancro. Questo gesto simbolico non solo illumina le strade, ma accende anche un’importante riflessione: l’importanza del supporto collettivo nella lotta contro malattie che toccano tutti noi. Unisciti a noi, perché insieme possiamo fare la differenza!

Si è rinnovata per la terza volta la fiaccolata "Una luce per la vita ", dedicata ai malati oncologici, un appuntamento ormai simbolo di solidarietà, vicinanza e impegno collettivo. L'iniziativa, promossa dal dottor Carlo Iannace, senologo e medico da sempre in prima linea nella lotta contro il cancro ha animato e unito Pietrelcina, il piccolo borgo caro a Padre Pio. Il dottor Iannace ha voluto condividere un messaggio profondo e pieno di speranza: " Ogni volta che abbiamo organizzato la fiaccolata, il cielo si è aperto e il sole ha scelto di esserci. Un sole che ci ha illuminato, come a voler accompagnare il nostro cammino.

