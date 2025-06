Una domenica da incorniciare a Monza per il Vincenzo Sospiri Racing

Una domenica da ricordare a Monza per il Vincenzo Sospiri Racing! In un'atmosfera di adrenalina pura, Stéphan Guerin e Georgi Dimitrov hanno trionfato nel prestigioso Lamborghini Super Trofeo Europa. Ma la vera sorpresa è arrivata dall'equipaggio Putera e Levet, che ha conquistato il podio in entrambe le gare. In un momento in cui le corse automobilistiche stanno tornando a brillare, questa vittoria segna un nuovo capitolo per il talento italiano. Non perdere l'occasione di sc

Una vittoria a testa nel secondo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa per Stéphan Guerin e Georgi Dimitrov (Cmr) e l'equipaggio del team Vincenzo Sospiri Racing formato da Adam Putera e Paul Levet, primi assoluti nelle due gare di Monza. Nel Tempio della Velocità, dove si è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Una domenica da incorniciare a Monza per il Vincenzo Sospiri Racing

