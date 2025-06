Una difesa all’altezza delle sfide esige attenzione Il monito di Tricarico

Il monito di Tricarico sulla difesa italiana non è solo un richiamo all'armamento, ma invita a riflettere su un tema cruciale: l'alleanza tra politica e mondo militare. In un'Europa dove la sicurezza è sempre più fondamentale, l'Italia deve trovare un equilibrio tra le sue potenzialità militari e le necessità sociali. La Festa della Repubblica diventa quindi un'opportunità per riaffermare questo legame vitale e costruire una nazione più forte e coesa. Chiaro, no?

Se oggi siamo i parenti poveri di Europa e Nato ed al contempo possiamo vantare alcune capacità militari di nicchia di assoluto pregio, lo si deve al rapporto poco e mal strutturato che in Italia il mondo militare ha con la politica, e con la società in genere. In questo senso, alla festa della Repubblica va conferito un significato aggiuntivo: l’impegno di rendere più virtuoso e proficuo il rapporto del militare con il cittadino, con la società, con l’opinione pubblica, ed in definitiva con il mondo della politica e delle istituzioni. Il punto di partenza è sconfortante, ma non per questo l’obiettivo di perseguire un diverso e più fertile amalgama tra mondi paralleli e scarsamente comunicanti deve essere considerato un’utopia, un bersaglio fuori portata. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Una difesa all’altezza delle sfide esige attenzione. Il monito di Tricarico

