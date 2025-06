Una canzone per ricordare Alice | l’appello ai Pinguini Tattici Nucleari per la giovane scout morta a 14 anni

La comunità di Rivalta è in lutto per Alice, una giovane scout che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti. I Pinguini Tattici Nucleari hanno risposto all'appello, promuovendo una canzone in sua memoria. Questo gesto sottolinea l'importanza della musica come strumento di ricordo e connessione, un trend potente in un’epoca in cui la solidarietà è più fondamentale che mai. La sua luce continua a brillare, ispirando tutti noi.

Reggio Emilia, 3 giugno 2025 – La gioia trasmessa durante la sua esistenza terrena è una fiamma viva che arde ancora. Lo scorso febbraio, la comunità di Rivalta, nel Reggiano, fu toccata da un enorme lutto per la perdita della giovane quattordicenne Alice Vasirani morta dopo la lotta contro un male incurabile. Un dolore immenso per la frazione a due passi da Reggio Emilia e, in particolare, per il gruppo scout e la parrocchia di Rivalta dove Alice trascorreva i suoi momenti di amicizia. La vitalità che la giovane emanava è diventata la più preziosa eredità che tutt’oggi i suoi amici conservano e, per celebrarla nel migliore dei modi, hanno scelto di lanciare un’iniziativa social che possa arrivare ai Pinguini Tattici Nucleari, la band che si esibirà all’ Rcf Arena, Campovolo, questo sabato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Una canzone per ricordare Alice”: l’appello ai Pinguini Tattici Nucleari per la giovane scout morta a 14 anni

