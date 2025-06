Una bergamasca campionessa di Muay thai | Anna Lia Moretti conquista il titolo europeo

La vittoria di Anna Lia Moretti, bergamasca e fisioterapista, nel campionato europeo di Muay Thai è un segnale chiaro: lo sport sta diventando sempre più un palcoscenico per atlete italiane. Con i suoi colpi potenti e la determinazione, Anna non solo porta a casa un titolo, ma rappresenta una nuova generazione che sfida ogni limite. Scopri come il talento locale stia crescendo e conquistando l’Europa!

Una bergamasca conquista il tetto d'europa nel Muay thai. Si tratta di Anna Lia Moretti, 34enne fisioterapista di Scanzorosciate, che sabato 24 maggio, nella località francese di Terville, ha conquistato il titolo europeo professionisti nella categoria – 54kg, un' arte marziale che consente agli sfidanti di utilizzare combinazioni di calci e pugni, gomitate e ginocchiate, per un totale di otto parti del corpo utilizzate come punti di contatto. Moretti, atleta della Bergamo Muay thai, squadra della quale è vicepresidente, ha sconfitto la beniamina di casa Ines Pilutti, al termine di un incontro vinto per ko tecnico: dopo appena un minuto e mezzo una gomitata ha annichilito le speranze dell' avversaria.

