Un successo il debutto a Gessopalena della nuova commedia di Antonio Primomo | risate e riflessioni sul palco

Un grande successo per il debutto della commedia "A ògne ttètte ce stà nu pènge ròtte" di Antonio Primomo al Teatro G. Finamore di Gessopalena! Risate e riflessioni hanno riempito il palco, dimostrando come il teatro possa unire una comunità. In un'epoca in cui la cultura è più importante che mai, eventi come questo ci ricordano il potere dell'arte di farci emozionare e riflettere. Non perderti il prossimo atto!

Nei giorni scorsi, il Teatro G. Finamore di Gessopalena ha ospitato il debutto della nuova commedia teatrale di Antonio Primomo, dal titolo “A ògne ttètte ce stà nu pènge ròtte”, messa in scena dall’associazione culturale Orizzonti in scena di Lanciano. L’affluenza è stata molto numerosa e il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Un successo il debutto a Gessopalena della nuova commedia di Antonio Primomo: risate e riflessioni sul palco

Leggi anche Debutto de Isola dei Famosi: successo d’ascolti e incidente con accendino a Playa Giovani - Il debutto de

Approfondimenti da altre fonti

Un successo il debutto a Gessopalena della nuova commedia di Antonio Primomo: risate e riflessioni sul palco; Debutto con successo al Teatro Finamore di Gessopalena della nuova commedia teatrale dell’Associazione lancianese Orizzonti in Scena.; Debutto con successo al Teatro Finamore di Gessopalena della nuova commedia teatrale dell'Associazione lancianese Orizzonti in Scena.; Debutto con successo a teatro per l’associazione lancianese “Orizzonti in Scena”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Debutto con successo a teatro per l’associazione lancianese “Orizzonti in Scena”

abruzzolive.it scrive: Gessopalena. Debutto con successo al Teatro Finamore di Gessopalena della nuova commedia teatrale: “A ògne ttètte ce stà nu pènge ...

Debutto della commedia “a ògne ttètte ce stà nu pènge ròtte” al teatro finamore di Gessopalena

Come scrive gaeta.it: La commedia di Antonio Primomo debutta al teatro Finamore di Gessopalena, affrontando con ironia temi sociali come la transizione di genere e l’Alzheimer, coinvolgendo pubblico e istituzioni locali.

A Gessopalena debutta la nuova commedia di Orizzonti in Scena sul coraggio di cambiare

chietitoday.it scrive: Gli Orizzonti in Scena porteranno questa commedia in tutti i teatri d’Abruzzo e debutteranno domenica 25 maggio alle ore 18.00 nella splendida cornice del Teatro Finamore di Gessopalena (Ch), con ...