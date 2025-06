Un progetto di reinserimento di Fondazione Una e Federparchi nell' isola di Pianosa con il contributo dell' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Un passo fondamentale verso la rinascita della biodiversità: l'isola di Pianosa ospita un progetto pionieristico per il reinserimento del barbagianni, simbolo di un ambiente sano. Realizzato da Fondazione UNA e Federparchi, con il supporto dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, questo intervento non è solo un gesto di tutela, ma rispecchia un trend crescente di responsabilità ambientale e connessione tra uomo e natura. Scopriremo insieme come piccole azioni possano fare una grande differenza

I sola di Pianosa (Livorno), 29 mag. (askanews) – Nella cornice della Settimana Europea dei Parchi, Fondazione UNA (Uomo, Natura, Ambiente) e Federparchi, hanno presentato i primi risultati sul reinserimento del barbagianni nell’isola di Pianosa, avviato nel 2023 con il contributo dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano. La specie non era stata più rilevata in quest’area in modo stabile dopo l’eradicazione del ratto nero, una delle sue principali fonti di alimentazione. Il barbagianni non costruisce un vero e proprio nido e quindi sfrutta gli spazi abbandonati dell’ex carcere. Il barbagianni torna nell’isola di Pianosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un progetto di reinserimento di Fondazione Una e Federparchi, nell'isola di Pianosa con il contributo dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

