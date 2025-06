Un Posto al Sole anticipazioni 3 giugno | Roberto e Marina adottano una soluzione drastica per i Cantieri

Domani, 3 giugno, non perdere l'appuntamento con "Un Posto al Sole" alle 20.50 su Rai 3! Roberto e Marina si trovano a dover prendere decisioni estreme per i cantieri, un tema che riflette la crescente tensione nel mondo del lavoro oggi. Riusciranno a mantenere il controllo della situazione? Scopri come le dinamiche di Palazzo Palladini si intrecciano con le sfide quotidiane di tutti noi. Non lasciartelo sfuggire!

Nuovo appuntamento domani con la soap di Rai 3, domani alle 20.50. Scopriamo cosa succeder√† nel prossimo episodio agli abitanti di Palazzo Palladini. Nuovo appuntamento domani, marted√¨ 3 giugno, alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Mentre Roberto e Marina si trovano ad adottare un soluzione drastica per i Cantieri, tutti sono preoccupati per la vicinanza tra Gennaro ed Elena. Ma vediamo cosa succeder√† nel prossimo episodio della serie. Dov'eravamo rimasti Gagliotti sta corteggiando Elena, ma ora se n'√® accorta anche Antonietta, sua moglie. Intanto, Marina √® molto preoccupata: sia lei che Roberto non si fidano del Gagliotti e cercheranno una soluzione, sia per il rapporto con Elena che per la situazione dei Cantieri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 3 giugno: Roberto e Marina adottano una soluzione drastica per i Cantieri

