Un paradiso che toglie il fiato così rinasce la spiaggetta di Palmira a Narni

Un angolo di paradiso sta prendendo vita: la spiaggetta di Palmira a Narni rinasce grazie all'impegno di Simone e Alessio Vincentini. In un'epoca in cui la sostenibilità e la valorizzazione del territorio sono più che mai attuali, il loro lavoro è un esempio di come la passione possa restituire bellezza ai luoghi. Immagina di passeggiare lungo le gole del Nera, circondato da una natura rigenerata. Pronto a scoprire questo tesoro?

"Grazie a Simone e Alessio (Vincentini). Sveglia alle 6 e subito a lavorare pieni di entusiasmo per ripulire la spiaggetta di.

